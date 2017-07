Dubai jobber – Busca empleo en Dubai

Sites para encontrar trabajo conocemos muchos, en varios países diferentes. Dubai Jobber es una buena alternativa si lo que queréis es trabajar en la ciudad de moda.

Desde camareros hasta jefes de departamento Dubai Jobber busca en Internet la mano de obra necesaria para mantener la enorme infraestructura que están construyendo.

La web clasifica los puestos de trabajo en categorías, disponibles en el menú central, ofreciendo siempre la opción de incluir nuevas ofertas (disponible para empresas ya implantadas allí).

Por desgracia tanto la publicidad existente como la falta de información en la sección “quienes somos” son síntomas de que quien está por detrás del proyecto no debe ser una empresa con el objetivo de transformar a Dubai Jobber en un gran portal de empleo y sí en una pequeña página en la que no queda muy claro el lugar hacia donde los datos se envían, ya que al pulsar en “Apply now” solo tenemos un pequeño formulario para informar nuestros datos, no un canal directo con la empresa que puso la oferta.