Twitter vuelve a acometer mejoras en sus opciones de seguridad para los usuarios

No cabe ninguna duda de que Twitter se ha empeñado en hacer de su plataforma social un lugar seguro en Internet, y lo hace desde el firme compromiso y desde la humildad, reconociendo abiertamente que también han ido cometiendo errores por el camino y seguirán aprendiendo de los errores y de la retroalimentación en general que ofrecen los usuarios.

Ahora, la red social del pájaro azul ha anunciado una serie de medidas adicionales que se suman a otras puestas en marcha no hace mucho, como la detención de creaciones de cuentas con fines abusivos, colapsado de comentarios abusivos y de baja calidad, entre otros.

En primer lugar han señalado que se encuentran trabajando en la identificación de cuentas de usuario que realicen comportamientos abusivos en base a una serie de patrones. Según detecten sus algoritmos, aquellas cuentas encontradas se podrían encontrar con ciertas funciones limitadas. Twitter asegura que actuará sólo en aquellas cuentas de las que tengan certezas de que comenten comportamientos abusivos, no en todas, dejando siempre cierto margen de error a posibles errores que reconocen que puede suceder en este aspecto.



Además, también ofrece nuevas opciones de filtrado en las notificaciones al objeto de poner en manos de los usuarios de un mayor control a la hora de establecer sus respectivas experiencias en la red de microblogging. En este aspecto ya permite el filtrado por cuentas en base a que no dispongan de imagen de perfil, dirección de correo electrónico o no tenga número de teléfono confirmado, entre otros aspectos, según señalan.

También amplían la función de silenciado que lanzaron en noviembre permitiendo tener ahora más control a la hora de eliminar ciertos contenidos que no se desean ver en sus líneas cronológicas, ya sean palabras concretas, frases o conversaciones enteras de las notificaciones pudiendo decidir ahora el tiempo en el que se mantendrá el silencio de estos contenidos activos, que van desde un sólo día hasta indefinidamente.

Por último, ahora se refuerza la herramienta de presentación de informes informando de manera más clara y visible de las medidas que se tomen sobre aquellas cuentas o tweets reportados, tanto cuando se haya recibido como si se han tomado medidas adicionales al respecto.

Como vemos, la seguridad ha tomado gran importancia en el orden de prioridades de Twitter, en el que en los últimos tiempos se han redoblado los esfuerzos en mejorar este aspecto.