Ya tenemos al Moto G5 Plus en manos, os lo explicamos en vídeo

En nuestro canal de Youtube seguimos publicando vídeos de todo lo que vemos y probamos en el MWC de Barcelona, y en esta ocasión destacamos el Moto G5 Plus, protagonista del que podéis ver arriba.



Se trata, como ya comentamos en su lanzamiento, de un dispositivo de gama media que quiere seguir la linea de Lenovo: conquistar clientes con una buena relación entre calidad y precio.

De cuerpo completamente metálico, pero con un diseño algo antiguo, tiene una pantalla de 5,2 pulgadas (5 en la versión no Plus), con RAM de 2 GB o 3 GB, dependiendo de la versión. La cámara es de 13MP, como suele ser habitual en los móviles modernos, aunque la versión Plus baja a 12 MP manteniendo la densidad.

Lo que llama la atención es el precio: 199 euros de la versión normal y 280 euros para subir a la versión Plus, con mejor procesador y 1 GB más de RAM.

Lenovo no apuesta por gama alta, y su estrategia ha estado funcionando tan bien en la gama media que Nokia decidió seguirle los pasos con los lanzamientos de este año. Tener un Moto G5 Plus por menos de 300 euros es una excelente opción para los que no necesitan el último LG, el nuevo Samsung (que veremos en marzo) o el impresionante Huawei, dispositivos que duplican con creces ese valor.

Aprovechamos para divulgar los resultados de la encuesta que realizamos ayer en Google Plus preguntando qué es lo que más se busca en un móvil: con más de 3.500 respuestas, ganaron el procesador y la RAM.