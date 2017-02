Handle, un nuevo robot de Boston Dynamics, ya en vídeo

Handle es el nombre de un nuevo robot que sale de los laboratorios de Boston Dynamics para aterrorizar al mundo.

Se trata de una maravilla bípeda que se desplaza sobre ruedas sin perder nunca el equilibrio. En el vídeo es posible ver como gira, salta, baja escaleras, se agacha manteniendo inmóviles los puños… mide más de dos metros de alto, y puede llegar a velocidades de hasta 15 km/h, listo para protagonizar películas de ciencia ficción.

En el vídeo podemos ver una de sus aplicaciones prácticas: levantar casi 50 kg sin ningún tipo de esfuerzo, llevando la carga a alta velocidad con una precisión asombrosa, siempre con un equilibrio perfecto que ofrece una seguridad poco vista hasta ahora.

Por supuesto, no está preparado para andar por terreno accidental, ya que su misión no es de rescate, como algunos que ya vimos en el pasado, pero si podría ser el “mozo de almacén” perfecto (sustituiría a un mozo de almacén, sí, pero para mantener al robot se necesitaría más de una persona: limpiarlo, ajustar software, verificar juntas y un largo etcétera, por lo que podría generar buenos puestos de trabajo, no eliminarlos).

En la descripción del vídeo indican que usa la energía para activar sistemas eléctricos e hidráulicos, con un rango de aproximadamente 20 km en una carga de batería. Handle utiliza muchos de los mismos principios de dinámica, equilibrio y manipulación que los otros robots de la compañía, pero en ese caso es menos complejo, solo tiene 10 juntas activadas.

Aunque usa ruedas, puede mover sus extremidades en conjunto para moverse en otros terrenos, aunque en el vídeo solo se puede ver su habilidad en superficies relativamente planas, incluyendo hielo.