Mozilla adquiere Pocket para fomentar su presencia en el sector móvil

Mozilla, desarrolladora del conocido navegador web Firefox, ha anunciado que ha completado la adquisición de Read It Later, Inc, la plataforma que está detrás de Pocket, el conocido servicio que posibilita a los usuarios guardar aquellos elementos que vayan encontrando para poder acceder a ellos en mejores momentos posibles.

Por el momento, ni Mozilla Corporation ni Read It Later Inc. han publicado los términos económicos del acuerdo aunque sí han señalado que Pocket operará con una filial independiente que posibilitará a Mozilla aumentar su presencia en el segmento de los dispositivos móviles.

A este respecto cabe señalar que los esfuerzos de Mozilla por tener presencia en los dispositivos móviles no han sido fructíferos, siendo el caso más sonado el cierre del proyecto Firefox OS aunque hace pocos meses también cerraron su proyecto enfocado al Internet de las Cosas, de modo que, ante el declive de los accesos vía web de escritorio en favor de los dispositivos móviles, desde Mozilla necesitaban un revulsivo que permitiese llegar a los usuarios de dispositivos móviles.



Acorde a Mozilla: “Pocket contribuye a nuestra estrategia mediante el crecimiento de nuestra presencia móvil proporcionando a las personas de todas partes herramientas poderosas para descubrir y acceder a contenidos web de alta calidad, en sus términos, independientemente de la plataforma o silo de contenido.”

Se da el caso de que desde Read It Later, Inc ya estaba intentado ser adquirida por otras empresas aunque hace seis años rechazó la oferta de Evernote ya que, según su CEO, Nate Weiner, en manos de Evernote desaparecería como servicio independiente, pasando a convertirse en una función más dentro del mismo, una práctica que es habitual en muchas empresas cuando adquieren servicios pequeños.

Esto le ha posibilitado seguir creciendo hasta alcanzar los 10 millones de usuarios activos al mes disponibles a través de sus diversas herramientas disponibles en Android, iOS y la web.

Además, fruto del acuerdo con Mozilla, Pocket ha estado integrado en Firefox desde el año 2015 como servicio de lectura de contenidos. Ahora, con Pocket en manos de Mozilla se promoverá el descubrimiento y accesibilidad de contenidos web de alta calidad, según señala Mozilla en su comunicado aduciendo que con ello se mantendrán la salud de Internet “al luchar contra la manera creciente de la centralización y jardines amurallados”, quizás en clara alusión a compañías tecnológicas como Facebook o Google.

Los 25 empleados de Pocket seguirán trabajando desde sus actuales instalaciones en San Francisco, aunque a partir de ahora contarán con los recursos de Mozilla para poder seguir creciendo a escala a nivel global, sin que por ahora se vayan a producir cambios significativos en su modelo de negocio.

Se da también la circunstancia de que su principal rival, Instapaper, fue adquirido por Pinterest el pasado año. Ahora Pocket, en manos de Mozilla, se convertirá en una filial independiente y entrará a formar parte del proyecto Mozilla Open Source.