Os presentamos las nuevas tabletas de Samsung en vídeo

Después de haber mostrado las especificaciones generales de la Galaxy Tab S3 y de los dos modelos de Samsung Galaxy Book, las tenemos ya en manos para que podáis conocer mejor los detalles de la nueva apuesta de Samsung en el sector de la tabletas.

Comenzamos por la tableta android, la menos sorprendente de las tres, aunque no por ello deja de ser una maravilla en su categoría:





La Galaxy Book llega con dos modelos, una de 12 pulgadas, que puede definirse como un portátil sin teclado, más que una tableta convertible:

por otro lado, el de 10,6 pulgadas tiene un diseño semejante, aunque cambian sus especificaciones:

Ya sabemos que la estrella del año, el Samsung Galaxy S8, se presentará el 28 de marzo en New York, en un evento único, donde no tendrán que compartir menciones ni aplausos con nadie, juntándose así a la moda de Google, Apple y otros que prefieren no mostrar sus novedades en el cada vez más aburrido MWC de Barcelona.

Móviles mejores, más brillantes, más potentes, con mejores cámaras… pero ni los precios cambian ni la innovación aparece por ningún lado, por lo que aparentemente tendremos que dar premio a lo más original al Nokia 3310 que presentamos hace pocas horas.