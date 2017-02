Las 10 cosas que debes saber sobre los nuevos Huawei P10 y P10 Plus

Huawei ha presentado los nuevos móviles de la compañía, y prometen haber trabajado en mezclar diseño, fotografía y tecnología con el equilibrio adecuado para ofrecer el P10 y el P10 Plus con todas las características esperadas por los consumidores, enfocándose mucho en la cámara. Han estado comparando los terminales con el iPhone 7 Plus en todo momento, eso sí (more longer, more larger, more smaller, more faster… eran frecuentes en la charla).

Aquí tenéis una lista con lo más relevante de estos nuevos dispositivos:

– Estarán disponibles en varios colores, incluyendo Graffite Black, Rose Gold y Mystic Grey. Han dado mucha importancia a la selección de colores (en la presentación dedicaron 10 minutos para explicar el motivo por el que seleccionaron estos tonos). Es de material metálico pero con una textura cerámica. Aquí los podéis ver en vídeo:

– Podremos usar el sensor de huellas como botón de navegación dentro de las sesiones diarias

– Su pantalla es de 5,5 pulgadas, 2K en el P10 Plus, con brillo de 500 nits

– Cuenta con una batería de 3750 mAh. Prometen que con 30 minutos de carga tendremos suficiente para pasar todo el día. En el P10 Plus llega hasta los 2 días, en el P10 a 1,8 días con un uso normal, 1,31 en el caso de un uso más intensivo.

– La cámara la han desarrollado junto con Leica. El P10 Plus tiene dos lentes, una 20MP mono y una 12 MP RGB, con estabilizador óptico. Cuenta con apertura F1.8 autoenfoque híbrido 4 en 1 (prometen tener un enfoque rapidísimo). Dispone de modo profesional para ajustar manualmente las variables, como ISO o tiempo de exposición, entre otros. La cámara de selfie, de 8 MP, cuenta con sensor leica de 1.9 de apertura.

– Graban vídeo con sistema de compresión avanzado y posibilidad de capturar en 4K, ofreciendo sistemas de iluminación típicos de cámaras profesionales. Podemos también ajustar variables personalizadas en el modo vídeo.

– Tiene 4.5G LTE y quad-antenna, por lo que aumentará la velocidad de descarga en redes compatibles.

– El procesador es un Kirin 960, el mismo del Mate 9. Su RAM es de 4 GB para el P10, y 6 para el Plus.

– Su capa de personalización es ahora la EMUI 5.1, que incluye un recurso especial para ordenar fotos de forma automática y redescubrir momentos del pasado.

– Cuenta, por supuesto, con Android 7.0 Nougat.

Tampoco han divulgado el precio, por lo que tendremos que esperar para llegar a la decisión de si es o no una buena compra.