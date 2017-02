Este es el secreto de los nuevos Moto G5: su precio

Con el objetivo de conquistar la gama media, un terreno en el que Motorola siempre se ha destacado, se han presentado hoy los Moto G5 y G5 Plus, con 5 y 5,2 pulgadas respectivamente.

Estamos hablando de dispositivos extremadamente decentes, con cuerpo de metal (aluminio), lector de huellas digitales, resolución de 1080p (igual que la anterior, aunque al disminuir la pantalla aumenta la densidad, que alcanza los 440ppp y 423ppp para el Plus), 2 GB de RAM y 3 para el Plus, procesador Snapdragon 430 de ocho núcleos a 1,6 Ghz y Snapdragon 625 para el Plus, 2800 y 3000 mAh de batería… especificaciones realmente buenas para un precio que marca la diferencia: 199 euros para el modelo más barato.

Porque ese es su secreto, no competir con los más de 700 euros que costará, seguramente, el LG G6, y sí ofrecer recursos suficientes para el 90% de la población sin acabar con el presupuesto en tecnología de todo el año.

El Moto G5, con 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, se podrá comprar por 199 euros, y el más caro, el Moto G5 Plus con 3 GB RAM y 32 GB internos, llegará a los 279 euros, pero todos ellos disponen de una excelente cámara: sensor de 13 megapíxeles con sistema de enfoque por detección de fase para el más barato, luminosidad f1.7 y sistema de enfoque Dual Pixel para el más caro… más que suficiente para las fotos del día a día.

Son apuestas que permiten que el consumidor cambie de móvil cada año, algo que no suele ocurrir con quien compra un gama alta y no está dispuesto a pagar casi 800 euros por la siguiente versión. 199 euros se pueden asumir, y nadie verá el fin del mundo si se rompe, se pierde o es robado, algo muy frecuente en la mayoría de los países.