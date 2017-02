WhatsApp podría traer de vuelta los antiguos estados de forma complementaria

La actualización de los Estados en WhatsApp a una función similar a Snapchat e Instagram Stories durante esta semana no ha dejado indiferente a nadie, y parece ser que no ha tenido toda la aceptación que se esperaba. Pues bien, a este respecto, desde WABetaInfo han podido conocer que WhatsApp traería de nuevo a los antiguos estados aunque bajo una denominación diferente, para no confundirla con los nuevos estados, posibilitando que los usuarios puedan optar por una u otra según deseen.

La nueva denominación será Tagline, eslogan en español, con la que aquellos usuarios que se sientan más cómodos con los antiguos estados puedan seguir manteniendo sus frases fijas acompañando sus perfiles personales en lugar de tener que preocuparse por subir contenidos multimedia cada cierto tiempo.



Parece ser que de esta manera, WhatsApp quiera contentar a aquellos usuarios críticos que han visto en los nuevos estados un acercamiento al concepto de red social alejándose de lo que ha sido a lo largo de estos años, una aplicación de mensajería.

Dicho lo cual, parece que el regalo de cumpleaños del octavo aniversario, que se cumple precisamente hoy, no ha sido del agrado de todos los usuarios. Ya será cuestión de esperar a ver si realmente van a restituir los antiguos estados, aunque acorde a las capturas que está publicando en sus perfiles sociales, parece que sí, donde sólo resta conocer la manera en la que lo harán.