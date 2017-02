Así serán los nuevos Nokia 3310

Aparecen más detalles relacionados con el relanzamiento que Nokia realizaría de su clásico 3310, y en esta ocasión llegan desde vtechgraphy.com.

Aunque la compañía aún no ha confirmado oficialmente ese lanzamiento (de hecho ha intentado despistar a la prensa diciendo que no tienen previsto nada así), todo parece indicar que este mismo domingo veremos la noticia: la vuelta de los Nokia 3310, aunque serán algo diferentes del que guardamos en el cajón.

Por un precio de 59 €, contará con una pantalla en color, en lugar de la pantalla monocromática de 84 x 84. No será muy fino, ya que necesitará espacio para su enorme batería, pero tendrá varios colores disponibles en su exterior, ayudando así a encontrar su espacio entre diferentes tipos de público.

Por supuesto, no funcionará con Android, ya que su pequeña pantalla no permite mostrar tantos recursos, y el objetivo es tener un dispositivo básico que permita una autonomía de varios días (o semanas), y con procesos android ejecutándose constantemente, eso no sería posible.

Aunque los consumidores esperan que el teléfono renovado no se aleje demasiado de sus raíces, tendrán que ofrecer algún ingrediente especial para que sea un éxito en ventas, y eso no será nada fácil (de hecho muchos aún guardamos nuestro viejo 3310 en perfecto estado).