10 juegos que ayudan a aprender a programar

No se aprende a programar con un curso de 20 horas, ni mucho menos jugando, pero sí hay recursos que ayudan a entender la lógica de la programación, o que nos permiten conocer las bases de algún lenguaje específico.

En la lista de hoy os mostramos algunos de estos recursos, juegos que han sido creados para ayudar a grandes y pequeños a entrar en un mundo extremadamente complejo, el de la programación.

Los grandes programadores tienen muchos años de experiencia a sus espaldas, miles y miles de horas delante de funciones, procedimientos, clases y demás “palabrotas” del sector, pero todos ellos empezaron por algún lugar, en esta lista mostramos algunos de dichos lugares:

– Check Io: Para aprender Python y Javascript en un entorno realmente moderno y agradable. Tenemos que construir una base espacial y conquistar otras a medida que programamos.

– codingame.com: Nos ayuda a aprender a programar en más de 25 lenguajes diferentes. Es una plataforma extremadamente dinámica y moderna.

– screeps.com: Un juego MMO para programadores de Javascript.

– playcodemonkey.com: Para aprender lógica de programación mientras un mono recoge bananas.

– Schema Verse: Un juego del espacio en el que debemos usar comandos SQl para avanzar y conquistar el mundo.

– Cee Bot: Para aprender a programar en lenguajes semejantes a C#, Java, y C++. No es muy sofisticado, pero es entretenido.

– Python Challenge: Para aprender Python pasando de niveles en un entorno algo anticuado.

– codeavengers.com: Plataforma de pago que ayuda a programar con juegos diversos. Incluyen Javascript, HTML, Python y otros, y ofrecen siete días gratis con acceso a más de 150 lecciones.

– codecombat: ayuda a programar a los niños, aunque no está enfocado en ningún lenguaje específico.

– code.org: Famosa plataforma que ayuda a entender la lógica de programación arrastrando y soltando bloques de acción con personajes famosos en los dibujos animados.

Como veis, opciones no faltan, así que ya no hay excusa.