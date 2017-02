Facebook quiere dar más libertad a los usuarios sobre el tipo de contenido que ven y comparten

En los últimos tiempo, Facebook ha sido muy criticado por censurar contenido, que según las políticas de la plataforma es inapropiado, pero que dentro del contexto en el que se comparte tiene un significado totalmente diferente.

Mark Zuckerberg hizo alusión a esta cuestión al mencionar las Normas comunitarias en un largo manifiesto que compartió hoy:

Las normas culturales están cambiando, las culturas son diferentes en todo el mundo, y las personas son sensibles a diferentes cosas.

En vista a ello y todos los factores que involucran, están considerando desarrollar un sistema que combina el potencial de la IA y la contribución de los usuarios, para dar a cada uno la libertad de decidir los parámetros del contenido que ve y comparte (si es o no objetable), sin tener que regirse por un único criterio general.

Esto no quiere decir que no habrá políticas de contenido en absoluto, simplemente se da cierto margen de libertad para personalizar estos filtros que tratará de implementar este nuevo sistema. Por ejemplo, bajo este sistema una madre amamantando a su bebé no sería censurado, pero se tendría en cuenta la configuración que ha establecido cada uno para mostrarnos este contenido o no.

A la par de esta dinámica, Facebook seguirá trabajando en optimizar la IA para detectar y censurar contenido que claramente es inapropiado y así para proteger a la comunidad. Y por supuesto, seguirá bloqueando contenido, si es que este infringen determinadas leyes.

Por el momento solo es una idea, y quedan muchos interrogantes aún sobre su funcionamiento. Veremos si Facebook llega a implementar esta dinámica y cómo manejará el abanico de posturas que puede ocasionar este nuevo modelo de normas comunitarias.