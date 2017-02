Un bot que analiza los perfiles de comprador y vendedor para evitar fraudes

Cuando realizamos alguna compra o venta en Internet con otra persona, siempre corremos el riesgo de ser engañados. El producto real puede no ser igual al descrito, el pago del comprador puede no llegar a realizarse nunca, el producto comprado puede incluso no existir… la confianza es una variable siempre necesaria en estos portales, aunque un seguro y algunas herramientas extra siempre pueden ayudarnos a dormir más tranquilos.

Con ese objetivo lanzan, desde Traity (startup española especializada en reputación online), un recurso que analiza los perfiles sociales del comprador y el vendedor para garantizar que no habrá fraude.

Se trata de Kevinsured.com, un nuevo seguro que ayuda a proteger las compras usando un chat. Para usarlo, el comprador y el vendedor tendrán que hablar con el robot Kevin explicando el tipo de operación que se realizará. Usando los algoritmos de Traity, se comprobará la reputación de ambos para evitar falsas identidades, y una vez aprobados se creará una garantía contra el fraude realizando un seguro de internet gratuito que cubre hasta un total de 100 € en caso de fraude, estafa, robo, productos defectuosos, etc…

El objetivo es que el producto evolucione para modelos freemium para aseguren transacciones por importes superiores.

Kevin opera actualmente en España, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, país de Suncorp, la aseguradora que ha colaborado con ellos para lanzar el producto.