Nace Stalkscan, para acceder a la información pública de cualquier usuario de Facebook

Nace Stalkscan, una nueva herramienta de búsqueda que es esencialmente una interfaz web que usa el motor de Graph Search, el buscador que Facebook lanzó en el año 2013 para posibilitar la búsqueda de conexiones y contenidos, aunque debido a su complejidad de uso, este buscador ha ido perdiendo presencia en la propia Facebook a lo largo del tiempo aunque aún sigue estando disponible aunque de manera discreta.

Creado por Inti De Ceukelaire, autoproclamado como hacker ético, el mismo señala vía correo electrónico a Motherboard que su herramienta trata de resaltar la cantidad de información que publicamos los usuarios sobre nosotros mismos quizás sin pensar en las implicaciones de la privacidad, apuntando sobre todo a que mientras Graph Search y sus problemas de privacidad no son nuevos, la misma no ha llegado “al hombre de la calle” por lo que trata de dirigirse a personas que no son expertas en tecnología para que puedan saber de manera fácil lo que ellas u otros usuarios están compartiendo públicamente.



A este respecto cabe señalar que la nueva herramienta no se salta las configuraciones de privacidad de los usuarios, usando básicamente las funciones de búsquedas de la propia Facebook, por lo que los resultados de búsquedas aparecerán directamente en Facebook.

Para hacer uso de esta herramienta tan sólo será necesario indicar la URL del perfil y establecer los diferentes filtros disponibles en caso de quererse acceder a contenidos más específicos para acceder a la información, aunque eso sí, hay que iniciar sesión en la propia Facebook para acceder a los resultados de búsquedas.

En dichos resultados, los usuarios sólo verán las informaciones disponibles de forma pública. De esta manera, dará qué pensar a la hora de dar “me gusta”, comentar en fotos y realizar muchas otras acciones, ya que si bien los usuarios podemos restringir la información que proporcionemos públicamente, seguiremos teniendo un pasado, de modo que es posible buscar los eventos pasados a los que hemos acudido o incluso es posible buscar por fotos donde aparecemos con familiares y amigos, a los pubs a los que hemos acudido, entre otras muchas posibilidades.

Veremos lo que dura esta herramienta ya que cabe la posibilidad de que Facebook pueda tomar acciones contra ella.