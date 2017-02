Musical.ly lanza Ping Pong, su cuarta aplicación móvil enfocada a mensajes 1 a 1 en vídeo

Ya hemos mencionado anteriormente a Musical.ly en alguna que otra ocasión, una plataforma móvil, empleada mayormente por menores de edad, que les permiten grabarse en vídeo mientras simulan ante la cámara que están cantando aquella canción que hayan elegido en cada momento mediante la sincronización de los movimientos de sus labios acorde a dicha canción escogida. Pues bien, Musical.ly sigue creciendo y ya dispone de su cuarta aplicación: Ping Pong.

Ping Pong ha hecho acto de aparición en la App Store de Apple hace algunos días, según ha podido descubrir TechCrunch, aunque eso sí, la aplicación aún no está siendo todo lo funcional que debería, ya que no permite el registro de usuarios, lo que podría señalar que aún no está disponible para estar en manos de los usuarios, pese a la aparición en la App Store.



De momento lo único que se sabe es que Ping Pong funcionaría como complemento de Squad, su tercera aplicación, la cual permite los chats grupales en vídeo. En el caso de Ping Pong, las comunicaciones por vídeo serían de uno a uno, pudiendo enviarse mensajes bien en tiempo real o bien de forma asíncrona.

De esta manera, las aplicaciones de Musical.ly estarían conformada por la propia Musical.ly, por Live.ly (competencia para Facebook Live y Periscope), Squad y ahora Ping Pong, un nombre acertado debido al tipo de relación social con otros usuarios.

Será cuestión de tiempo que la aplicación pueda estar lista para el gran público y se pueda saber más de la misma al respecto, conformando además una nueva opción de comunicación para aquellos que quieran explorar nuevas alternativas a las herramientas comúnmente usadas por la mayoría de los usuarios. Por desgracia, ni Squad ni Ping Pong están disponibles para dispositivos Android, centrándose sólo en usuarios con dispositivos iOS.