Google Assistant pronto podría estar disponible en cualquier smartphone Android

Todo parece indicar que se avecinan novedades interesantes para los usuarios de dispositivos Android. En concreto, novedades relacionadas con Google Assistant, el nuevo asistente de Google del que ya os hablamos en su momento. Aunque es probable que el asistente llegue a nuevos dispositivos Android (y no se limite a la línea Pixel) es probable que llegue incluso a estar disponible en los dispositivos que ya tenemos actualmente.

Al parecer, el gigante tecnológico habría proporcionado a los beta testers una versión alpha de su app de búsqueda para Android que sería capaz de habilitar Google Assistant en otros teléfonos móviles además de Pixel. Llegados a este punto es importante mencionar que no funciona para todos los beta testers, por lo que desconocemos exactamente los requisitos. En concreto, el asistente se habría probado con éxito en dispositivos como el Nexus 6P o el Alcatel Idol 4S.

Además de lo anterior, la versión alpha de la aplicación incluye también una sección en la que se muestran mensajes de presentación de Google Assistant para todos aquellos que no hayan utilizado el asistente con anterioridad, por lo que está claro que no es un error. No cabe duda de que se trata de una filtración interesante, aunque lo más probable es que tardemos un tiempo en ver Google Assistant funcionar en cualquier terminal (recordemos que la app estaría en fase alpha). Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad.

Fuente: Android Police.