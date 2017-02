Google Play Store permite a los desarrolladores dar gratis sus apps de pago por tiempo limitado

En los últimos meses Google ha ido cambiando la dinámica de Play Store y parece que la tendencia sigue, de acuerdo a un detalle que comentan en AP.

Al parecer, Play Store permite que algunos desarrolladores puedan realizar ofertas temporales de sus aplicaciones de pago, ofreciéndolas gratis por cierta cantidad de tiempo. Un ejemplo de esta dinámica es la que se ve al buscar Blaze and the Monster Machines.

Aunque es una app de pago, nos encontramos con esta oferta:

Podemos descargarla de manera gratuita por los próximos 5 días, según la promo.



Hasta el momento, los desarrolladores no contaban con esta opción, ya que las políticas de Google no permiten que ellos por su cuenta hagan este tipo de promociones… ofrecer la app gratis y luego volver a cobrar por ellas.

Solo podían pasar su app de pago a gratuita, si deseaban, pero de manera definitiva, no como parte de una promo u oferta. Aún no hay ningún comentario de parte de Google hasta el momento. así que no sabemos si es solo una prueba o si es una opción ya disponible para todos los desarrolladores.

Y por supuesto, tampoco se puede precisar que tipos de requisitos tienen que satisfacer los desarrolladores para beneficiarse de esta opción.

Si llega a implementarse, puede resultar ser un cambio interesante para potenciar la estrategia de marketing que implementen los desarrolladores para aumentar sus ingresos.