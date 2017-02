Un simulador permite averiguar cómo es la vida de personas con problemas graves de visión

En Internet podemos encontrar diferentes proyectos que tienen por objetivo concienciar acerca de un problema o situación determinada. Recientemente nos ha llamado la atención See Now, un detallado simulador que nos permite averiguar cómo es la vida de personas con problemas graves de visión desde el navegador.

Tal y como podéis comprobar en el enlace que os indicamos al final del artículo, See Now cuenta con varios modos de uso distintos que permiten experimentar cómo es el día a día de personas con cataratas, glaucoma y retinopatia. En lugar de basarse en conceptos teóricos, See Now nos pide que introduzcamos una dirección física con la que estemos familiarizados, de forma que podamos comprobar cómo ven la realidad las personas afectadas por estas enfermedades mientras nos movemos por calles que conocemos gracias a la tecnología de Google.

Además de poder consultar información y algunas estadísticas acerca de cada enfermedad, See Now también nos permite ajustar la severidad de cada una de las tres enfermedades para comprobar las diferentes formas en las que puede afectar a nuestra vida diaria. Sin duda, se trata de un proyecto de lo más interesante.

Como habréis podido imaginar, el objetivo que persiguen los creadores del sitio web es dar a conocer estas enfermedades, que afectan a millones de personas de todo el mundo. Si queréis echarle un vistazo al simulador solo tenéis que hacer clic en el siguiente enlace.