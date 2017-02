Windows Cloud, lo que ya sabemos sobre este nuevo proyecto de Microsoft

Hace pocos días aparecieron por Internet algunas imágenes de lo que será Windows Cloud, una nueva versión de Windows 10 que Microsoft lanzará próximamente.

De momento es muy poco lo que se sabe de este sistema operativo, pero si juntamos la información que ya han publicado en windowsblogitalia.com con algunas de thurrott.com, podemos hacer una breve lista con toda la información ya disponible:

– Su aspecto es prácticamente el mismo de Windows 10, por lo que no requiere nuevos tutoriales y procesos de entrenamiento ante una nueva interfaz.

– Solo puede ejecutar aplicaciones UWP (Universal Windows Platform), la tecnología que propone Microsoft para que se desarrollen apps para Windows 10. Estas UWP son las que podemos encontrar en la tienda de Windows Store, nada de ejecutar un .exe encontrado en Internet, por lo que se espera un sistema más cerrado y, consecuentemente, más seguro.

– Aparentemente está enfocado en competir con los Chrome OS de Google, ya que parecen requerir menos hardware y limitan el tipo de aplicaciones que pueden usarse.

– Se cree que se realizará el lanzamiento de Windows Cloud antes de llegar el verano, pero no hay fechas oficiales.

– No es la evolución de Windows 10 y sí una versión paralela que puede ayudar a ampliar el alcance de este sistema operativo, llegando, posiblemente, a ambientes educativos que requieren una plataforma más limitada a la hora de instalar software.