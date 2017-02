Hackers invaden servidor con pornografía infantil y divulgan emails

Un grupo de hackers relacionados con Anonymous ha conseguido entrar en la Deep Web e invadir servidores de Freedom Hosting II, un popular servicio de hosting que, según indican en The Verge, contiene un quinto de las páginas guardadas en la Deep Web.

Los hackers consiguieron mostrar un mensaje anunciando la invasión, reemplazando más de 10.000 sitios web con una página en que que indican la acción. Además del mensaje, copiaron la base de datos de los clientes del servicio de alojamiento, más de 380.000 cuentas.

En Freedom Hosting II existen miles de páginas web dedicadas a la pornografía infantil, por lo que muchos de esos emails (no es posible saber cuáles ni cuántos) están directamente asociados con los responsables por publicar ese tipo de contenido.

Troy Hunt, responsable por la web Have I Been Pwned?, que indica si un email específico ha aparecido en alguna invasión a alguna plataforma, indica que muchos de esos emails son reales, no cuentas temporales ni emails creados únicamente para realizar una acción ilegal, de hecho más del 20% ya existían en otros sistemas de invasiones realizadas en el pasado.

Los datos filtrados también contienen copias de seguridad de bases de datos de sitios web, como de WordPress y PHPBB, con mucha información explícita (casi la mitad de los sitios relacionados con pornografía infantil). También hay información sobre falsificación de tarjetas, blogs personales, datos sobre bitcoin, y mucho más.

El contenido ya está en manos de las autoridades, por lo que seguramente comenzarán las detenciones dentro de poco tiempo.