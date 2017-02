Medium prepara un servicio de suscripciones para poder sobrevivir

Después de despedir a 50 personas y de cerrar su despacho en New York, Medium, famosa plataforma de publicación de contenido, ha anunciado su próximo movimiento para poder sobrevivir en su sector.

Medium nunca ha apostado por el modelo publicitario, no cree que llenar la web de anuncios sea la mejor forma de mantener un negocio vivo, pero se ha ido encontrando con la dura realidad durante los últimos años, ya que encontrar un modelo de negocio que no se base en la publicidad, dentro del sector del contenido online, no es tarea fácil.

Ahora ha sido su CEO, Ev Williams, quien ha anunciado los próximos pasos de la plataforma: dentro de pocos meses lanzarán un servicio de suscripción que permitirá a los usuarios pagar para acceder a contenido exclusivo, escrito por varios autores que apuestan por Medium como la mejor forma de expresar sus opiniones en internet.

Medium ha tenido un crecimiento de un 300% en lectores durante el último año, y creen que sí tendrán suficientes interesados en el modelo de suscripción propuesto, ya que mientras que la mayoría no está dispuesta a pagar para leer un medio específico, puede estarlo para leer a varios autores en un único sitios.

Este modelo será también una ventaja para los autores, que podrán recibir dinero por colaborar con su contenido, algo que hasta ahora no era posible.

En TC han publicado el vídeo con el anuncio, ahora solo toca esperar unas semanas para verificar los detalles.