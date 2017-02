Un nuevo y eficaz sistema de recomendación de películas

Existen muchas plataformas que permiten encontrar nuevos títulos de películas a partir de las que ya nos han gustado. Su funcionamiento general es sencillo: si indicamos que nos gustan mucho 50 películas, y hay otro usuario con gustos semejantes, lo que uno vea y marque como bueno, se recomendará al otro. Este cultura de los gustos colaborativos se utiliza para recomendar libros, canciones, películas, objetos… es la base de Amazon y la de Netflix, entre otros muchos.

Ahora os presentamos taste.io, una nueva plataforma web que muestra recomendaciones a partir de nuestros gustos, realizando una serie de preguntas al inicio en las que tenemos que clasificar algunos títulos en “terrible”, “regular”, “buena” y “excelente”. Una vez indicadas las preferencias, taste se encargará de mostrar resultados clasificados con lo que puede o no gustarnos.

Si queremos que el algoritmo sea más exacto, solo tenemos que ir navegando por las diferentes películas del sistema y pulsar en “I have seen it” (la he visto), accediendo así al panel de votos para seguir registrando nuestros gustos.

Los títulos son modernos, con estrenos de cine, y muchos de ellos ya tienen link para que podamos alquilarla o comprarla por Internet en plataformas como itunes (no, no es un sitio de piratería). Podemos también ver los trailers, los resúmenes, fotos y pósters de cada película, críticas y un porcentaje indicando si se adapta a nuestros gustos o no.

Por desgracia todo está en inglés, no hay versión en nuestro idioma, pero ofrece herramientas bastante intuitivas para que sea sencillo navegar y votar sin problemas.