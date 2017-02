Lemonpay, una app para realizar pagos de forma segura en Internet

Uno de los problemas encontrados en las apps y sitios web de compra y venda de objetos de segunda mano llega en el momento del pago. Pagar antes de recibir el artículo no parece ser una buena idea, ya que no estamos hablando de una tienda conocida y sí de un particular del que no tenemos prácticamente ninguna referencia, y pagar después es algo que muchos vendedores no aceptan.

Lo que pretende Lemonpay es ofrecer una solución que ayude a ambas partes, guardando el dinero de la transacción para hacerlo efectivo solo cuando el comprador y el vendedor lo acepten, con garantías suficientes como para dar la tranquilidad necesaria en estas operaciones.

A cambio de una comisión, menor que la de Paypal, Lemonpay ofrece tres herramientas para evitar el fraude:

– Pagos en escrow o depósito de garantía: El comprador pone el dinero en un depósito bancario seguro de LemonPay, quien no lo envía al vendedor hasta que no se confirme que el producto es exactamente lo que se esperaba.

– Transporte: Los artículos se envían a través de SEUR dentro de la Península y Baleares, agilizando la entrega y evitando que se pierda el objeto por el camino.

– Devoluciones : Es posible devolver el producto durante las 48 horas posteriores a la entrega, y LemonPay asume el coste de la devolución, por lo que si es un móvil, por ejemplo, y tiene problemas en la batería (algo difícil de detectar a primera vista) tendremos tiempo de devolverlo sin miedo.

La app no es nueva, nació en abril de 2016 y tuvo 10.000 descargas durante los primeros meses. En diciembre lanzaron su segunda versión, y ahora quieren llegar a los 100.000 usuarios antes del segundo trimestre de 2017. Ya cerró una ronda de financiación de 300.000€, por lo que ahora tendrán que trabajar en divulgación y seguridad, siendo este segundo elemento el más solicitado en este tipo de plataformas.