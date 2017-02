Funcionalidades de Google Plus que no tiene Facebook

En los últimos años Google plus ha intentado diferenciarse del concepto de Facebook para acercarse más a una plataforma en la que el contenido es el que manda, no solo los lazos de amistad. Con esto en mente, se han ido desplegando varias funcionalidades que separan a Google plus del concepto de red social tradicional, funcionalidades que se juntan a las que ya eran exclusivas de la plataforma de Google.

En esta lista veremos algunas de las más importantes:

– Comunidades: Siguiendo un concepto que ya tenía muy madurado en el difunto Orkut, Google apuesta fuerte por las comunidades de Google plus. En ellas podemos ver una infinidad de temas en diversos idiomas, creadas por los propios usuarios para que el resto de la comunidad pueda colaborar con contenido variado.

Las comunidades siguen la misma filosofía de los foros: los temas pueden dividirse en categorías, un administrador puede aceptar miembros de forma individual o dejarlas públicas, los temas que los usuarios publican pueden mantenerse en moderación antes de mostrarse al mundo, existe una herramienta que detecta spam de forma automática y lo mantiene en un directorio separado para posterior moderación… existen comunidades con bastante público, como la de cursos online gratuitos que nosotros mantenemos, que cuenta ya con casi 450.000 miembros.

– Colecciones: Con un concepto semejante al de las comunidades, cualquier persona puede crear una colección temática en Google Plus. Se trata de un espacio donde una persona puede publicar enlaces, textos, fotos y vídeos sobre cualquier asunto, permitiendo que los seguidores reciban dicho contenido en su perfil. Al contrario de las comunidades, en este caso solo hay una persona responsable por el contenido publicado, por lo que no hay sección de moderación de contenido ni de spam. Existen colecciones de todo tipo, como la nuestra de tecnología en español, con 520.000 seguidores.

– Círculos: Es una de las primeras funcionalidades que presentaron en Google Plus al mundo, una forma original de organizar los contactos para que las publicaciones se envíen únicamente a quienes deseemos.

En las primeras versiones de G+ era una función con mucha visibilidad hoy en día es mucho más discreta, disponible en la sección inferior de los contactos, ya que no aparece en el menú lateral de la plataforma.

– Eventos con Hangouts: Podemos crear un evento online y organizarlo con un número determinado de personas. Cuando llegue el momento, se abrirá una herramienta de videoconferencia integrada directamente con Google plus, algo que Facebook aún no tiene.

– Crear encuestas: Uno de los tipos de publicaciones que podemos realizar son las encuestas, muy populares en comunidades y colecciones, ya que permiten obtener la opinión de muchas personas sin necesidad de que tengan que escribir comentarios o alargar su explicación.

El hecho de que el contenido publicado puede integrarse con la plataforma Cast y que las fotos tienen mucho más destaque que en Facebook son otras ventajas que Google plus tiene, aunque están más orientadas a fotógrafos y artistas. Los profesionales del contenido cuentan, por otro lado, con herramientas de moderación de comentarios mucho más sofisticadas que las de Facebook.

El objetivo de Google está claro, no quiere competir, quiere ser diferente al gigante azul.