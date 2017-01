libretaxi, una alternativa a Uber, de código abierto

Uber ha revolucionado el transporte en varios países del mundo con una receta simple basada en tres ingredientes principales: cualquier persona puede conducir y llevar a otros, la aplicación es la misma en cualquier país, los precios son bastante asequibles.

Es cierto que aún hay mucho que puede mejorarse, principalmente relacionado con la seguridad que ofrece, aunque esa seguridad tampoco se tiene en el sistema de taxis tradicionales, principalmente en los países en desarrollo, por lo que no es algo exclusivo de Uber.

Pero hoy no hablaremos de Uber y sí de una alternativa que está empezando a llamar la atención: libretaxi.org. Se trata de una plataforma basada en el sistema de telegram que funciona para cualquier dispositivo móvil, ya sea iOs o android. Podemos implantarla y contratar conductores en pocos minutos, y permitir que los pasajeros soliciten los viajes usando el sistema de mensajería.

Libretaxi no monitoriza, no usa GPS, no usa tarjetas de crédito (los pagos son en efectivo) y permite que el conductor defina su propio precio junto con el cliente, ya que esa negociación se hace por mensajería antes de realizar el viaje.

El código está disponible en github, y el funcionamiento se basa en un bot de telegram, aunque aún está en una fase muy verde. La idea es que la comunidad de desarrolladores consiga ir mejorando y ampliando el código para que en un futuro sea sencillo competir con Uber, lyft y otras plataformas del sector.