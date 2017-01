10 cosas que Telegram hace y WhatsApp no

Hace tiempo que a WhatsApp le salió un muy buen competidor. Sí, hablo de telegram, una aplicación de mensajería mucho más completa que la perteneciente a Facebook, y con muchas más opciones. Hoy os mostramos 10 cosas que telegram puede hacer y WhatsApp no.

1 – Canales en Telegram: Desde finales de 2015 Telegram empezó a añadir canales en su aplicación. Estos canales tienen la función de informar y divulgar cualquier tipo de tema. Un ejemplo es nuestro propio canal (Telegram.me/Wwwhatsnew) donde informamos de todas las noticias y novedades. Lo bueno de los canales de Telegram es que te puedes unir (o te pueden unir) sin la necesidad de añadir ni mostrar tu número de teléfono. Eso, en el caso de ser un canal público, si es un canal privado el administrador tiene que aceptarte.

2 – Bots: Los bots son un recurso que ofrece telegram para que cualquier persona o empresa pueda crear un sistema de interacción automática con los usuarios. En Telegram podemos encontrar multitud de bots, como por ejemplo @Wwwhatsbot, que muestra de forma automática las noticias publicadas en WWWhatsnew, @WeatherMan, que ofrece información del tiempo, @ImageBot, para pedir imágenes de cualquier cosa, @AlertBot, para programar alertas que recibiremos en un momento determinado, @HangBot, para jugar al ahorcado, @Zodiac, para leer el horóscopo… opciones hay muchas, y programarlos no es difícil, ya que la API de Telegram es bastante completa y sencilla de usar.

3 – API de Telegram : La API de Telegram nos facilita la creación de distintos contenidos, como los bots. Cualquier usuario puede crear sistemas automáticos con distinto contenido, hay multitud de opciones, pero lo más importante son las posibilidades que ofrece en el futuro. A medida que la API de telegram vaya abriendo opciones, las plataformas integradas irán ampliando su número.

4 – En telegram no hace falta mostrar nuestro número de teléfono: Cuando creamos una cuenta de telegram se nos añade un nombre de usuario, y ese será nuestro identificador principal. Esta opción resulta muy factible cuando no queremos dar nuestro número de teléfono a una persona, simplemente, con nuestro nombre de usuario, puede chatear con nosotros. Por supuesto, a nosotros tampoco se nos mostrará su número de teléfono (a no ser que lo tengamos).

5 – Telegram Web y escritorio: Telegram añade la posibilidad de usar su servicio de mensajería en versión web o versión de escritorio sin necesidad de tener nuestro smartphone cerca. El hecho de que no dependa de un número de teléfono facilita esta posibilidad, ya que solo es necesario un login y una contraseña, sin sistemas complejos de verificación por móvil.

6 – Integraciones con IFTTT: Desde el pasado mes de diciembre, Telegram añadió la compatibilidad con el servicio de automatizaciones de tareas IFTTT. Esta opción nos permite realizar distintas tareas a través de la aplicación de Telegram, como mandar correos, compartir Tweets, activar dispositivos de forma remota y un enorme etcétera.

7 – Enviar vídeos de gran tamaño: Otra de las cosas que Telegram hace mejor que WhatsApp es la posibilidad de enviar vídeos sin límite de tamaño. WhatsApp sólo permite enviar vídeos de hasta 16 MB, si nos pasamos del límite podemos recortar el vídeo hasta el máximo permitido, pero Telegram ofrece un límite mucho mayor, de aproximadamente 1.5 GB. Por supuesto, el tiempo y el consumo de datos dependerá del tamaño del vídeo

8 – Chats auto-destructibles: En Telegram podemos activar la opción de auto-destrucción de chats. Es decir, tu puedes enviar un chat a una persona con un límite de tiempo, pasado ese tiempo el chat se eliminará de forma permanente, y sin posibilidad de volverlo a leer (a no ser que se lo envíes de nuevo).

9 – Grupos de 5.000 personas: Los supergrupos de telegram permiten tener hasta 5.000 personas en ellos, algo ideal para grandes instituciones y grupos temáticos. Aunque los canales son más prácticos para enviar información a miles de personas al mismo tiempo, los grupos ofrecen interacción entre los miembros.

10 – Enviar archivos de cualquier formato: En Telegram podemos enviar cualquier tipo de archivo, el que sea (archivos RAR, torrents, imágenes, documentos …) y del tamaño que sea. Mientras que en WhatsApp solo nos permite enviar documentos, imágenes, vídeos, la ubicación, y contactos.