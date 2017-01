PocketPower, un cargador solar que cabe en el bolsillo

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los usuarios de dispositivos móviles es la duración de las baterías, que en muchas ocasiones ofrecen una autonomía inferior a la deseada. Hasta el momento en el que mejore la tecnología de las baterías nos veremos obligados a cargar nuestros dispositivos a diario y llevar baterías externas. En relación con estas últimas nos ha llamado especialmente la atención PocketPower, un pequeño cargador portátil que funciona con energía solar. Sus creadores buscan financiación para el proyecto en Kickstarter.

Tal y como podéis ver en el vídeo que os mostramos al final del artículo, PocketPower es una batería solar plegable, por lo que tan solo tendremos que desplegarla para conectar nuestro smartphone (o cualquier otro dispositivo) y comenzar a aprovecha todo el potencial de la energía solar. De esta forma evitaremos quedarnos sin batería en situaciones en las que podamos necesitar comunicarnos y no haya un enchufe a nuestra disposición, como en viajes o excursiones por la montaña.

En cuanto a sus dimensiones, son bastante reducidas. De hecho, el tamaño del cargador (estando plegado) no es mucho mayor al de un smartphone actual, por lo que podemos transportarlo en el bolsillo o en la mochila sin mayores complicaciones. Como os decíamos, PocketPower no solo es capaz de cargar smartphones, ya que también podemos utilizarlo con tablets, auriculares inalámbricos, altavoces portátiles, etc.

Llegados a este punto no podemos negar la utilidad del proyecto. De hecho, el interés generado por PocketPower ha sido bastante alto: a falta de 19 días para el cierre de la campaña ya se han conseguido recaudar más de 30.000 de los 10.000 dólares necesarios. PocketPower se comercializará a partir de abril por 45 dólares. Os dejamos con el vídeo:

