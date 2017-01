Apple se une a la organización que promueve las mejores prácticas en la Inteligencia Artificial

A finales del pasado mes de septiembre, Amazon, Google, Facebook, IBM y Microsoft oficializaron formalmente el lanzamiento de Partnership on AI, una nueva organización sin ánimo de lucro encargada de estudiar y promover las mejores prácticas en el segmento de la Inteligencia Artificial en beneficio de la propia sociedad. Apple, a pesar de haber estado interesada en la fundación desde antes de que fuera anunciada oficialmente, y de hecho, haber llevado a cabo una serie de colaboraciones con la misma, se negó en ese momento a formar parte de los miembros fundadores.

Ahora, sin embargo, Apple se acaba de unir a la Partnership on AI como miembro fundador, uniéndose un día después de que la publicación Bloomberg diera a conocer que la compañía estaba interesada en formar parte de la misma. Por parte de Apple estará Tom Gruber en dicha asociación. Gruber es conocido por ser el jefe de desarrollo de Siri, el asistente personal digital de Apple.



De esta manera, Apple se une a otras empresas tecnológicas para tratar de fomentar el crecimiento del segmento de la Inteligencia Artificial de forma segura y controlada. Además de Tom Gruber por parte de Apple, también se acaban de unir seis nuevas personas independientes relacionadas también con el mundo de la Inteligencia Artificial al consejo de administración de la citada fundación: Dario Amodei (OpenAI), Subbarao Kambhampati (Association for the Advancement of Artificial Intelligence & ASU), Deirdre Mulligan (UC Berkeley), Carol Rose (American Civil Liberties Union), Eric Sears (MacArthur Foundation), y Jason Furman (Peterson Institute of International Economics), según informa la propia fundación en un comunicado.

La primera reunión de la Junta Directiva ya está marcada en el calendario: será el próximo 3 de febrero en la Ciudad de San Francisco. Apple, junto con el resto de compañías tecnológicas participantes e individuos independientes, tratará de aportar su granito de arena en el avance de la Inteligencia Artificial para hacerla compatible con los derechos de los propios consumidores.