Nueva app de Realidad Aumentada para hacer hechizos de Harry Potter

Muchos de los hechizos que vimos en los libros y películas de Harry Potter podrán hacerse dentro de poco desde una nueva app de Realidad Aumentada que llegará al mercado en febrero de este mismo año.

Inicialmente creada para hololens, las gafas de realidad mixta de Microsoft, la aplicación permite levantar objetos, incendiar cosas, llamar al Expecto Patronum para ahuyentar a los dementores… varios hechizos que nos harán sentir como un mago con varita incluida, tal y como podéis ver en este vídeo:





La aplicación usa una varita física para poder apuntar correctamente al objeto encantado, así como un sistema de simulación de movimiento de objeto tridimensionales para darle realismo.

Será gratuita, según indica su desarrollador en Facebook, un programador independiente de Pakistán con amplia experiencia en hololens.

Son muchos los proyectos sorprendentes que la Realidad virtual/aumentada nos muestra con el proyecto de Microsoft, aunque aún estamos algo lejos de poder probarlos en nuestro día a día. Solo un (amplio) grupo de desarrolladores tiene acceso a las gafas, por lo que estamos en la fase de verificar sus posibilidades, no de disfrutar de sus resultados.

Este proyecto en particular es original y entretenido, aunque no deja de ser una demostración, ya que no imagino a nadie usando la aplicación horas y horas, días y días. Puede ser, eso sí, un primer paso para crear un juego completo para hololens basado en el mundo de Harry Potter, algo que no tardará mucho en llegar.