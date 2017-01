Explorar, la nueva pestaña de Twitter para acceder a todo lo que sucede de manera unificada

Twitter ha encontrado una manera mejor para que los usuarios puedan acceder a todos aquellos eventos que se estén sucediendo sin necesidad de ir a localizarlos desde diferentes secciones. En este sentido, la red de microblogging va a comenzar desde hoy a reemplazar la sección de Momentos por la de Explorar, una nueva pestaña que dará acceso tanto las tendencias como a los Momentos así como a las búsquedas y a las secuencias de vídeos en directo más destacadas.

El cambio comenzará hoy mismo a través de su aplicación móvil para iOS para ir luego, a lo largo de las próximas semanas, a su aplicación móvil para Android. Desde Twitter no se hace mención alguna sobre su posible aparición en su versión web, pareciendo que no es prioritaria, enfocándose tan sólo en su aplicación nativa para dispositivos móviles. La idea consiste en centralizar la manera en la que los usuarios acceden a lo que está sucediendo en cada momento en una sola pestaña.



Se trata de una forma de simplificar el acceso a lo que hasta ahora se accedía por diferentes vías, donde por otro lado, también se le resta importancia a la función de Momentos, la cual permite a los usuarios crear sus historias en base a una selección de tweets disponibles en la plataforma, aunque parece ser que no ha tenido tanta aceptación como para tenerla destacada con su propia pestaña en la aplicación.

Por supuesto que para este lanzamiento, Twitter ha realizado previamente sus correspondientes pruebas con un pequeño grupo de usuarios. Según los resultados, desde Twitter han podido observar que los usuarios ahora podrán acceder fácilmente a las noticias, tendencias y otros elementos claves de cada momento.