Qué puede ocurrir si Trump sigue usando un android personal para Twitter

Donald Trump no quiere deshacerse de su Samsung android, y prefiere usar este dispositivo para publicar sus mensajes en twitter, en su cuenta personal @realdonaldtrump. Aunque ya le han recomendado en varias ocasiones que no es seguro realizar ese tipo de acciones, el presidente de Estados Unidos no acepta los consejos, y sigue publicando con su android habitual, según indican en NYT.

Aunque puede parecer un caso de histeria, son muchos los problemas que puede generar esta actitud, ya que no es difícil hachear una cuenta de Twitter usando un teléfono android. Para realizarse el proceso de hackeo, generalmente se ofrece una aplicación que, una vez instalada en el móvil, accede a la cuenta de Twitter, un proceso que ya ha funcionado con usuarios (famosos y no famosos) del mundo entero.

Fue así como el propio Donald Trump tuvo su cuenta de Twitter hackeada en 2013, y no fue un grupo de hackers experimentados organizados, fue una “inocente” aplicación que obtuvo más permisos de los que el usuario pensaba, ofreciendo así un canal directo hacia Twitter.

Ya sabemos que hackear twitter usando un teléfono android es relativamente sencillo, pero cuando se trata de la cuenta de twitter de Donald Trump las cosas son aún más peligrosas.

Durante los últimos días la bolsa se ha movido al ritmo del twitter de Trump. Si él dice que no quiere a nadie construyendo una fábrica de coches fuera del país, las acciones de los fabricantes se desploman, si dice que aumentará los impuestos de empresas que fabriquen fuera, las acciones de apple se mueven… de hecho ya hay una empresa que ha creado un sistema de alertas de valores en bolsa basada en los comentarios de Trump en Twitter, ideal para quien está siempre atento a las tendencias en diversos mercados.

Eso quiere decir que un hacker podría invadir la cuenta de Twitter de Trump y realizar publicaciones que afecten a la bolsa a corto plazo, suficiente como para afectar a su valor durante un tiempo específico. Basta invertir en acero en Brasil y publicar un tweet del tipo “El acero del muro que nos separe de México será brasileño“, las acciones de acero subirán inmediatamente y el hacker las venderá antes de que se comunique que ha sido un mensaje falso provocado por un ataque.

Hackear el twitter de Trump puede tener muchos más efectos, no solo en la bolsa, puede afectar a relaciones internacionales, cerrar empresas, crear histeria colectiva… pero parece que nada de eso importa, él seguirá usando su android para publicar en @realdonaldtrump.