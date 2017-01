Find My iPhone tendrá función de localización de AirPods extraviados en iOS 10.3

A principios de mes, Apple decidió retirar la aplicación “Finder for AirPods”, desarrollada por Deucks, un desarrollador de iOS que ha tenido la mala experiencia de haber perdido los suyos y necesitaba una forma de poder localizarlos para evitarse a él y a otros la necesidad de pagar 69 dólares por otro par de auriculares. Si bien la aplicación no podía ofrecer una precisión exacta de donde se encuentran los AirPods debido a que los mismos tan sólo funciona mediante conexiones Bluetooth, sí que se valía del nivel de señal de los mismos para intentar su localización.

Pues bien, tal y como comentan desde TechCrunch, ahora Apple lanza la primera beta de iOS 10.3, y ¿cual es la novedad que más nos pueden llamar la atención de dicha beta? Pues sí, en dicha beta ya incluye una función para localizar los AirPods extraviados, la cual está disponible a través de “Find My iPhone”. Si los AirPods se encuentra dentro del rango del dispositivo iOS, los usuarios serán capaces de reproducir un sonido de alarma, lo que podrá servir de ayuda para su localización.



En caso de que el mismo se encuentre en el propio hogar, Find My Iphone también será capaz de localizarlo siempre y cuando esté dentro del alcance de un dispositivo iOS que esté disponible en el mismo, como pueda ser el iPad. En el caso de que no haya dispositivo iOS que pueda localizarlo, la propia aplicación tan sólo mostrará el lugar y el momento en el que ha tenido contacto la última vez.

A pesar de que se encontrará integrado nativamente en “Find My iPhone”, la localización no será siempre posible debido a las cuestiones que hemos señalado antes. En cualquier caso, Apple ha visto que hay demanda de saber dónde se encuentran los AirPods extraviados, teniendo en cuenta que son pequeños dispositivos que se pueden perder como suma facilidad, y atiende esta demanda en la nueva versión de su sistema operativo móvil.