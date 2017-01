3 originales sitios para ver la previsión del tiempo

Existen cientos de sitios web que podemos consultar para ver el tiempo que hará durante las próximas horas, o durante los próximos días, en una ciudad específica, pero hemos decidido hacer una breve lista de aquellos que hemos considerado diferentes, originales en algún sentido:

– wxkb.io: La más rápida, ya que la web ocupa solo 10 kb. Nada más cargarla muestra la previsión de las próximas horas en la ciudad en la que estamos, aunque es posible alterar la localidad y las unidades. En la parte inferior ofrece una breve información sobre el tiempo en el resto de días de la semana.

– weatherzombie.com: No ofrece una información muy exacta, ni nada que no hagan el resto de opciones, pero muestra un zombie como hombre del tiempo en un diseño bastante original y entretenido.

– Currently: una extensión de chrome que muestra en las nuevas pestañas una página con la información completa del tiempo, por lo que no tenemos que acceder a ninguna web ni abrir ninguna app desde el móvil, la información irá a nosotros, no al revés.

Es importante tener en cuenta que existen plataformas muy completas, como weather.com o eltiempo.es, que dan detalles que estas opciones no muestran, pero a veces buscamos algo más sencillo, más rápido y práctico.