Urban GC1, una bicleta creada a partir de papel y otros materiales reciclados

Con cada vez más frecuencia vemos surgir diferentes productos creados a partir de materiales reciclados. Es el caso de Urban GC1, una bicicleta creada con papel, plástico y otros materiales, características que la convierten en la bicicleta más ecológica del mundo. Actualmente, Urban GC1 se encuentra buscando financiación en Kickstarter.

Tal y como podéis comprobar en la web del proyecto, el objetivo del creador de Urban GC1 era fabricar un medio de transporte que no generase contaminación, ayudase a reducir la congestión del tráfico y apostase por un estilo de vida activo. Tres años después de que surgiese la idea, Urban GC1 es casi una realidad. Si nos centramos en algunas de sus características, la bicicleta está fabricada con papel, metal, caucho, plástico y poliestireno. Y no solo eso, ya que es resiste al agua y las ruidas no se pueden pinchar.

Por supuesto, todo se ha tenido en cuenta para generar el menor impacto posible. De hecho, hasta la caja en la que se envía la Urban GC1 será reutilizable, ya que incluirá instrucciones para convertirla en otros objetos de uso diario. Por último, aprovechamos para destacar que la bicicleta estará disponible en varios colores.

Llegados a este punto no podemos negar el interés generado por la campaña de crowdfunding. De hecho, a falta de 19 días para su finalización, los creadores de Urban GC1 han conseguido recaudar más de la mitad de la cantidad que solicitaban. En cuanto a su precio, la bici se comercializará por un precio cercano a los 150 dólares a partir de mayo de 2017. Os dejamos con el vídeo de la campaña:

Link: Kickstarter.