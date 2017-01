Los mejores buscadores de torrents para 2017

Son muchas las webs que ofrecen la posibilidad de buscar archivos .Torrent para descargar el fichero al que apuntan, pero no todas ofrecen el mismo contenido y, sobre todo, la misma experiencia de usuario. Por no mencionar los problemas legales y ataques que sufren muchos portales de torrents, que hacen que la web nunca esté disponible.

Un año más, TorrentFreak publica una lista actualizada con los diez mejores buscadores de Torrents, por lo que si eres de esas personas que no paran de descargar contenido multimedia, juegos y demás, no te puedes perder esta lista, aunque preferimos que lo hagáis solo con contenido que no esté protegido por derechos de autor. Debemos mencionar, que esta lista se basa en el informe de Alexa, web que ofrece datos de visitas de diferentes sitios web. La lista, como podéis comprobar, echa de menos al fallecido Kickass:

1 – The Pirate Bay: Este año, The pirate Bay vuelve a ser el mejor portal para buscar torrents, aunque lo hace desde una url diferente. Fue fundado en el 2003, y desde entonces ha sufrido cientos de ataques por Hackers y varios problemas legales. A pesar de eso, es la web preferida por los usuarios para descargar estos archivos.

2 – Extra Torrent: Extra torrent ha crecido mucho durante los últimos años hasta llegar al número dos. Es un gran portal para buscar torrents de todo tipo. Además, tiene una gran comunidad activa, que según el fundador, es una de las principales razones de su éxito.

3 – RARBG: Este portal para buscar archivos torrent se fundó en Bulgaria, y desde el 2014 está presente en la lista de los 10 buscadores de torrents más populares. RARBG es una web sencilla para descargar este tipo de archivos. Tiene búsqueda por palabras y categorías. Descripción de contenido y una buena comunidad de usuarios. Es por eso que ha llegado al número tres de esta lista.

4 – YTS.AG: YTS. AG se gana el puesto número cuatro por su gran contenido. Esta web es perfecta para descargar películas en alta resolución, por eso, muchos usuarios la han estado visitando durante el último año.

5 – TorrentZ2: TorrentZ2 es la renovación de TorrentZ.eu, que desapareció del mapa voluntariamente. En este buscador podemos encontrar millones de torrents, es una web sencilla y fácil de usar. Cada vez más usuarios la visitan, pudiendo alcanzar el quinto puesto.

6 – 1337X: Este buscador de torrents ha tenido varios problemas de seguridad, sobretodo con sus propios moderadores. Tras la solución, 1337X ha seguido creciendo y aumentando sus visitantes, y es por esto que ha llegado al número 6 de los mejores buscadores de torrents. Su web ha sido renovada recientemente, ofreciendo un diseño más minimalista e intuitivo.

7 – TorrentProject: TorrentProject aparece en el TOP 10 de los mejores buscadores de torrents por primera vez. Es un gran portal, cuenta con más de 10 millones de archivos .Torrent disponible para su descarga.

8 – EZTV.AG: Este portal se especializa principalmente en torrents de series y películas. Antes pertenecía a EZTV, y en el 2015 cambiaron de propietarios. Su posición en el Top 10 ha ido bajando, pero se mantiene. Son muchos los visitantes que acceden a este portal para descargar los distintos contenidos.

9 – Torrentdownloads: Esta web es una de las mejores para descargar archivos torrents. En muchos países los proveedores de servicios de internet la han bloqueado, por lo que el número de visitantes ha ido bajando. Aún así, millones de usuarios la visitan cada mes.

10 – Limetorrents: En el número diez encontramos el portal Limetorrents.cc. Es un buscador de torrents con millones de visitantes, y ofrecen una gran cantidad de archivos para descargar. El operador de este portal lanzó hace unos meses otro servicio de torrents llamado Itorrents.

Extra:

11 – Sky torrents: completamente libre de anuncios, se presenta este año como una novedad en el sector. Prometen que no recopilan datos de los usuarios, ni guarda cookies en sus ordenadores, por lo que es algo más anónimo que el resto.