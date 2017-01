Esto es todo lo que sabemos del LG G6

En 2016 vimos cómo LG apostó por el concepto de móvil modular, un dispositivo que permite incrustar partes externas para aumentar sus posibilidades, aunque no tuvo el éxito esperado en el mercado.

La idea era buena, el LG G5 tenía un buen hardware, una buena cámara… pero no consiguió competir con otros modelos de precio semejante, y las ventas fueron desastrosas.



En el vídeo de hoy, que os dejamos aquí arriba, vemos como LG sale del modelo y pretende lanzar un LG G6 más tradicional, sin módulos, sin el montar y desmontar que tanta pena le trajo, y para ello apuestan, según los rumores y “documentos filtrados”, por un dispositivo bastante diferente al anterior.

Con un cuerpo en aluminio y botones laterales, su tamaño llegará a los 5,3 pulgadas, pero no ofrecerá 4K. 4G de RAM y un procesador bastante potente, parece que no renovará mucho su cámara, manteniendo el del LG G5, que no era en absoluto malo.

LG tendrá que buscar alguna receta innovadora para poder competir con el S8 que Samsung está preparando, aunque todo apunta a que el lanzamiento del G6 será antes que el del S8, que solo verá la luz en abril.