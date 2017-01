Estos son los rumores del nuevo Sony Xperia X

Marcos extremadamente reducidos, uno de los móviles más finos del mercado, líneas rectas, botones en el lateral, resistencia al agua, resolución 4K para el modelo superior… los rumores del nuevo móvil de sony ya empiezan a circular por la red, en nuestro nuevo vídeo recopilamos todo lo que se ha filtrado en los últimos días:





El punto fuerte de los móviles Sony siempre ha sido su cámara, de hecho se esperan 23 megas en un buen sensor frontal. No suelen innovar mucho en el resto de aspectos, pero en este caso parece que quieren llamar la atención con una estructura más fina de lo habitual. Al no haber detalles sobre su batería no podemos saber hasta que punto han conseguido meter más mAh en menos anchura, pero esperamos, eso sí, que no den una de Note 7 intentando apretar más de lo debido (suponiendo que ese haya sido el problema de las explosiones protagonistas del 2016).

Dentro de poco lo tendremos presente en el MWC de Barcelona, y allí estaremos para contarlo en primera persona, tal y como hacemos todos los años, por lo que no olvidéis la suscripción al canal de Youtube para no perder ni un solo detalle.