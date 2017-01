Para responder las menciones de Twitter usando Slack

Si usáis Slack en la comunicación de vuestro equipo de trabajo constantemente, seguramente no os hace mucha gracia tener que salir de allí para usar otra plataforma diferente para responder mensajes.

Centralizar los mensajes en una sola aplicación es el sueño de muchos, y aunque hoy por hoy es imposible hacerlo con todas las plataformas (hootsuite ayuda bastante), sí podemos hacerlo con muchas.

Lo que ofrecen en mailclark.ai/twitter es una solución que permite a los usuarios de Slack recibir y responder las menciones recibidas en Twitter. De esa forma, si alguien nos menciona en la red de contenido, recibiremos el tweet en un canal específico de slack, y desde allí mismo podremos responder, con la garantía de que dicha respuesta se envía perfectamente a nuestra cuenta de Twitter.

Con una versión gratuita limitada a 100 menciones por mes, ofrecen cuentas premium sin límites por 9 dólares/mes, una cantidad que para muchos valdrá la pena, ya que se puede ahorrar mucho tiempo entre las grandes cuentas.

El único problema encontrado es que la solución no permite filtrar los tweets recibidos, lo que significa que todas las menciones llegarán a nuestro canal. Eso significa que no separa una mención que espera una respuesta de una mención de simple referencia, algo fundamental en el día a día de los medios de comunicación. No es lo mismo tener una mención del tipo “Canales para aprender Photoshop http://wwhts.com/2iAyFGR vía @wwwhatsnew” que una del tipo “@wwwhatsnew, qué aplicación puedo usar para gestionar contraseñas?“, aunque sea sencillo diferenciarlas: las del primer tipo siempre incluyen una url.