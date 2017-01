Fire Emblem Heroes, el nuevo juego de Nintendo para smartphones

Nintendo hoy anunció que varios juegos de la saga de RPG están en desarrollo. Entre las propuestas se encuentra un nuevo juego para smartphones: Fire Emblem Heroes.

Y esta novedad tiene un bonus para los usuarios de Android, ya que serán los primeros en disfrutar de este juego, ya que como se anunció en la presentación, estará disponible en Google Play a partir del 2 de febrero.

Repasando algunos datos de esta versión para smartphones de Fire Emblem Heroes, nos encontraremos con los personajes ya conocidos, y la misma dinámica en las batallas, pero algunas sorpresas en los modos de juegos que propopone. Y por supuesto al estar pensado para la pantalla del dispositivo, estará adaptado para el formato vertical.



Podremos tener Fire Emblem Heroes de manera gratuita, pero cuenta con compras in-app para que los jugadores potencien la dinámica del juego agregando armas y más personajes.

Aunque aún no podemos descargarlo, podemos encontrarlo en Google Play y guardarlo en nuestra lista de deseos, para que no se nos pase por alto el día del lanzamiento. Por otro lado, los usuarios de iOS tendrán que esperar, ya que por el momento no se anunció ninguna fecha específica.

Para repasar todas las noticias que Nintendo presentó hoy, podemos darle un vistazo a la presentación en video que encontramos aquí.