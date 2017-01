Forward, una nueva forma de ofrecer atendimiento médico

Cuando pensamos en consultas con el médico pensamos en llamadas para quedar el día y la hora, exámenes de sangre en laboratorios, clínicas blancas, atendimiento poco personalizado… poco han cambiado las cosas en las últimas décadas, aunque los instrumentos sean mucho más sofisticados y los exámenes más precisos.

Lo que quieren en la startup Forward (goforward.com) es cambiar completamente esa forma de realizar consultas médicas, y para ello han implantado su concepto en San Francisco: una clínica que parece más una tienda de Apple.

Comentan los detalles en el sitio web del MIT: por una suscripción de 149 dólares al mes, el cliente puede visitar tantas veces como quiera al médico, accediendo a un entorno protagonizado por la presencia de la tecnología.

Desde controlar el colesterol a ponerse una vacuna para el próximo viaje, o realizar un examen de sangre, todo lo que allí se haga está dentro del precio de la suscripción, incluyendo los medicamentos, ya que hay una farmacia dentro del establecimiento. Cuentan con apps para móviles que ayudan a gestionar los datos (incluso para leer la presión arterial a través de un dispositivo inalámbrico, o comunicarse con el médico vía app), y los médicos tienen acceso a grandes paneles de información (pantallas táctiles) para mostrar datos a los pacientes en todo momento.

Adrian Aoun es el fundador del proyecto, de un concepto que quiere cambiar la manera en que los pacientes acuden al médico, animando a que lo hagan con más frecuencia, no solo una o dos veces al año.

Lógicamente, no puede sustituirse por el plan de salud habitual, ya que hay tratamientos que no están incluidos, como cirugías, por ejemplo, pero ofrecen una idea que puede ayudar a que ir al médico no sea tan desagradable.