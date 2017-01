Square Off, un tablero de ajedrez inteligente para jugar con gente de todo el mundo

A pesar de las ventajas que supone el hecho de poder jugar al ajedrez a través de Internet (por ejemplo, la posibilidad de conectar con millones de jugadores distintos), bien es cierto que jugar en un tablero virtual hace que se pierda parte de la esencia del juego. Es por ello por lo que nos ha llamado la atención Square Off, un tablero de ajedrez inteligente de lo más interesante.

Tal y como podéis comprobar a través del enlace que os indicamos al final del artículo, Square Off fue financiado con éxito a través de Indiegogo, plataforma en la que el pasado mes de noviembre logró recaudar cerca de 300.000 dólares (más del 400% de la cantidad requerida). Como podéis ver en la imagen que ilustra este artículo, se trata de un tablero físico que destaca por su conectividad, ya que nos permitirá retar a jugadores de todo el mundo (además de jugar contra la inteligencia artificial).

En cuanto al funcionamiento de Square Off, es de lo más curioso, ya que las piezas de nuestro oponente se moverán solas sobre el tablero, reflejando así sus decisiones y movimientos. Y no solo eso, ya que el dispositivo también nos permitirá asistir a torneos que tengan lugar en cualquier parte del mundo y grabar nuestras partidas para su posterior reproducción. Sin duda, se trata de un producto de lo más interesante. En cuanto a su precio, Square Off se comercializará por alrededor de 450 dólares y estará disponible a partir del próximo mes de junio. A continuación, os dejamos con el vídeo de presentación del producto:

