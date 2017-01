Lista de vídeos obligatorios si tienes un android nuevo

Si has empezado el año con un nuevo teléfono android y aún no has empezado a migrar datos y habituarte con el sistema operativo, es mejor que empieces con esta selección de vídeos que grabamos en su momento y que pueden ayudarte a aprovechar al máximo la experiencia:

1 – Para borrar o deshabilitar las aplicaciones “extra” que vienen ya instaladas en el móvil. No es tarea fácil, y en algunos casos no es posible sin acceso root, pero aquí os ayudamos a hacerlo:

2 – Para hacerse root y obtener permisos especiales. Dos vídeos, uno con las ventajas, otro con la forma de hacerlo:

3 – Para migrar los datos de un móvil viejo al nuevo. Os damos algunos consejos para que no se pierda información por el camino:

4 – Para borrar completamente los datos del móvil viejo antes de venderlo. No basta con eliminarlo de forma tradicional, hay que hacer algo más:

5 – Para cuidar de su batería al máximo:

6 – Para saber las apps que consumen más batería y más datos. Aquí os explicamos lo que puede estar acabando con la batería del móvil:

7 – Para tenerlo siempre localizado, algo fundamental cuando se pierde, o cuando lo roban:

8 – Para desactivar notificaciones no deseadas:

9 – Para recuperar archivos borrados sin querer:

10 – Para compartir la conexión de datos con otras personas:

Si eres nuevo en android, seguramente te serán de bastante utilidad todos los vídeos que acabamos de publicar, una pequeña lista obtenida de nuestro canal youtube.com/wwwhatsnew, donde siempre divulgamos utilidades y trucos para usuarios veteranos y novatos.