No, WhatsApp no dispone de puerta trasera

WhatsApp quiere salir al paso con respecto a una noticia publicada esta mañana por The Guardian en el que señalaba que, en base a la investigación de Tobias Boelter, investigador de criptografía y seguridad de la Universidad de California, su servicio contaba con una puerta trasera que permitiría la interceptación de mensajes, especialmente por orden de agencias de seguridad gubernamentales, entre otros.

Precisamente, la investigación considera como puerta trasera el hecho de que WhatsApp generase nuevas claves de cifrado para los usuarios que no se encuentren en un momento determinado con conexión a Internet, con el objetivo de poder volver a enviar aquellos mensajes que no hayan podido ser entregados a sus destinatarios. Dicha investigación señala que este comportamiento, al que califica como “vulnerabilidad de retransmisión”, no se encuentra disponible en el servicio de mensajería Signal.



A este respecto hay que señalar que fue el pasado mes de abril cuando WhatsApp completó la integración del cifrado de extremo a extremo usando el protocolo de cifrado creado por Open Whisper Systems, la compañía que se encuentra detrás del servicio de mensajería segura Signal, siendo la recomendada por el propio Edward Snowden.

Tras el revuelo formado, desde WhatsApp afirma categóricamente que la afirmación de que su servicio tiene una puerta trasera es totalmente falsa. Para WhatsApp, su comportamiento es más bien una decisión de diseño intencional que persigue el objetivo de evitar que se pierdan millones de mensajes. Sobre la acusación de que podía entregar acceso a agencias gubernamentales, se muestra más tajante aún al señalar que no ofrece ninguna puerta trasera a los gobiernos desde sus sistemas y que además lucha contra cualquier solicitud gubernamental que le exija disponerla.

WhatsApp añade que ofrece a los usuarios un servicio de notificaciones personales para alertarles de posibles riesgos de seguridad. Además, cuenta con un documento técnico publicado donde muestra su diseño de cifrado y además, apunta, ha sido transparente en lo que respecta a las solicitudes gubernamentales recibidas, publicando los datos de las mismas en el informe de solicitudes de Facebook.

De este modo, y ante el aumento de la sensibilización de la privacidad y seguridad en Internet, las distintas compañías tecnológicas han luchado para tratar de que sus sistemas sean más seguros y robustos, siendo WhatsApp uno de los servicios de Internet que está sumando esfuerzos en este sentido.