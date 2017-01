Hello, para realizar videollamadas con varios usuarios desde el navegador y sin registro

Si estáis buscando una herramienta para poner en marcha videollamadas sin demasiadas complicaciones, Hello es una de las mejores opciones que podemos encontrar en Internet. Se trata de una aplicación web compatible con la mayoría de navegadores web modernos (que soporten WEBRTC) que nos permite realizar videollamadas con en salas de hasta seis usuarios.

Sin duda, una de las mayores ventajas de la web de la que hablamos es que no hay que registrarse para poder utilizar la herramienta. De hecho, ni siquiera existe la opción de registro. En lugar de ello, Hello nos permite invitar a otras personas a la videollamada compartiendo la URL del navegador. Además, podemos crear URLs personalizadas, del tipo sayhello.li/nombre-de-sala-personalizado. De esta forma, las personas con las que queramos comunicarnos solo tendrán que acceder al enlace generado para unirse a la conversación.

Después de haber probado la herramienta podemos confirmar que su funcionamiento es el esperado y la calidad de las llamadas es buena, por lo que recomendamos totalmente su uso. Teniendo en cuenta su funcionamiento, se trata de una opción de lo más interesante para equipos de trabajo. Por supuesto, se trata de una herramienta totalmente gratuita, por lo que todo son ventajas.

A estas alturas no podemos negar que nos encontramos ante una herramienta de lo más útil, sobre todo para todas aquellas ocasiones en las que necesitamos comunicarnos mediante vídeo con otras personas y no podemos perder el tiempo en instalar y configurar software. Os recomendamos que le echéis un vistazo a Hello a través de la web del proyecto.