Eliminando las apps preinstaladas en android

Cuando compramos un móvil solemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de tener varias aplicaciones preinstaladas en el dispositivo, algo que molesta especialmente cuando no tenemos mucho espacio de almacenamiento y vemos como es ocupado por aplicaciones que nunca usaremos y que no podemos borrar.

Dependiendo de la operadora, del país y del fabricante, estas aplicaciones preinstaladas pueden cambiar. Seguramente todos reconoceréis a las de Samsung, o a las de Asus, o a las decenas que Google aprovecha para poner en la página principal, como Google play libros, kiosko, y demás, pero las leyes aplicadas en cada país pueden añadir además algunas que los gobiernos obligan, como el caso de “apps brasileñas”, en Brasil, un enlace a una lista de aplicaciones creadas en el país.

Para poder eliminar completamente esas aplicaciones es necesario tener acceso Root a nuestro android, tal y como comentamos en nuestro nuevo vídeo, pero si no lo sois podéis congelar las existentes para que no molesten, para que no crezcan de tamaño con actualizaciones ni muestren notificaciones constantemente. Aquí explicamos cómo:

En el vídeo os comentamos también lo que puede hacerse en caso de que sí tengáis acceso root: bajar un explorador de archivos y seleccionar el archivo apk que deseáis eliminar, ahorrando así el espacio que podrá ser ocupado por aplicaciones de vuestra elección.