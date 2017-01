Las fotos de Instagram ahora se verán mejor en iPhone 7 y 7 Plus

En el momento en el que Apple anunció que sus nuevos iPhone mostraría imágenes mucho más nitidas y reales gracias a la amplia gama cromática de estos nuevos dispositivos, Instagram se apresuró a anunciar que haría su aplicación compatible con dicha tecnología. Ahora, los usuarios de iPhone 7 y 7 Plus están de enhorabuena. Tal y como el CTO de Instagram acaba de comunicar, la aplicación de Instagram para estos dispositivos ya soporta la captura y muestra de imágenes en amplia gama cromática.

Mike Krieger (CTO de Instagram) ha confirmado que no es necesario instalar ninguna actualización para aprovechar todo el potencial de las cámaras de sus dispositivos en la red social de fotografía. Según el comunicado, la compatibilidad con la amplia gama cromática está ya disponible para la mayor parte de usuarios de la aplicación en iPhone 7 y 7 Plus (no debería tardar mucho hasta estar disponible de forma global). Al parecer, la mejor habría sido habilitada de forma progresiva desde el lanzamiento de la más reciente actualización.

Sin duda, se trata de una excelente noticia para todos aquellos usuarios de Instagram que cuentan con uno de los modelos más recientes del iPhone de Apple. Además de lo anterior, de ahora en adelante podremos importar sin problemas a Instagram las Live Photos convertidas a imágenes Boomerang a través de Instagram Stories. Como véis, se trata de pequeñas pero interesantes mejoras para un gran número de usuarios usuarios de la red social.

