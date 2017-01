Con GeForce Now podrás jugar a juegos vía streaming aunque tu PC no cumpla los requisitos

Continuamos con las novedades que se están haciendo públicas en el CES, la feria de tecnología de Las Vegas. En las últimas horas, Nvidia ha dado a conocer una interesante mejora en GeForce Now, su servicio de streaming de videojuegos. Tal y como la compañía ha indicado, de ahora en adelante no solo será posible reproducir videojuegos en el Nvidia Shield TV (dispositivo basado en Android que se conecta a la televisión), sino que también podremos utilizar este servicio para reproducir todo tipo de videojuegos en PC y Mac.

Evidentemente, se trata de una excelente novedad para todos aquellos usuarios que quieren jugar a los videojuegos más recientes (muy exigentes a nivel gráfico) sin necesidad de contar con un ordenador que cumpla con los requisitos mínimos requeridos para su uso. En concreto, desde Nvidia calculan que hay alrededor de 1.000 millones de personas en esta situación, por lo que nos encontramos ante una plataforma de lo más atractiva. Si nos centramos en algunos de los juegos disponibles encontramos títulos Dark Souls III, Fallout 4 o Rise of the Tomb Raider.

En cuanto a la disponibilidad del servicio, GeForce Now comenzará a permitir disfrutar de sus títulos en PC y Mac a partir del próximo mes de marzo por un precio que rondará los 25 dólares por cada 20 horas de juego. En caso de que la plataforma sea capaz de ofrecer una experiencia de usuario de calidad, GeForce Now podría tratarse de una opción interesante para todos aquellos usuarios que no desean renovar su ordenador para jugar esporádicamente. Por supuesto, es importante tener en cuenta que el servicio requerirá una conexión a Internet de excelente calidad para funcionar correctamente.