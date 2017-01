Publicidad en aplicaciones móviles: ventajas para las empresas de desarrollo

Todos hemos oído hablar de cómo la publicidad dentro de las aplicaciones representa el próximo gran paso en el terreno del marketing móvil. Teniendo en cuenta que las personas con acceso a un smartphone o tablet pasan de media tres horas al día utilizando estos dispositivos y que el 84% de su tiempo lo ocupan navegando en aplicaciones, la publicidad dentro de las apps se convierte en un punto crítico para marcas, anunciantes, publicistas y agencias.

Las estadísticas hablan por sí solas:

De acuerdo con BI Intelligence, la inversión en publicidad móvil en los Estados Unidos llegará a casi 42.000 millones de dólares en 2018.

En Medialets, la plataforma de anuncios móviles de WPP, observaron que durante el primer semestre de 2015 las tasas de click-through en aplicaciones subieron un 0,56% globalmente, mientras que la de los anuncios web para móviles subieron un 0,23%.

Juniper Research estima que el gasto en publicidad móvil en aplicaciones alcanzará los 16.900 millones de dólares en 2018. En 2013, la cifra era de 3.500 millones de dólares.

La publicidad dentro de aplicaciones es tan atractiva porque, si se compara los anuncios en webs móviles, puede proporcionar una mejor solución para capturar la atención de los consumidores y animarlos a interactuar sin interrupciones. Los anuncios dentro de las apps también funcionan bien porque la publicidad puede optimizarse gracias a datos de ubicación que permiten comprender el contexto e incrementan el compromiso. Pero, ¿qué pasa con las empresas de desarrollo de aplicaciones, las que realmente están dedicando tiempo, trabajo y energía a invertir en la construcción de esta red publicitaria?

Según Gartner, a finales de 2018 menos del 0,01% de las aplicaciones móviles serán consideradas un éxito financiero por sus creadores. Esto se debe a que gran parte de los desarrolladores de apps no monetizan correctamente su tráfico y sus activos. Por ello, me gustaría ofrecer algunas recomendaciones para que los creadores de aplicaciones mejoren los ingresos de sus creaciones:

Negociar las métricas correctas. Existen una gran variedad de métricas basadas en el rendimiento que los anunciantes y los desarrolladores utilizan para repartir los ingresos, como los clics, el CTR (click-through-rate, por sus siglas en inglés) y el coste por lead generado. El desafío con estas métricas es lograr que las empresas de desarrollo reciban una compensación razonable por su inventario cuando un anuncio no es atractivo o si el anunciante no puede conducir las compras por razones ajenas a ellos. Se deben considerar métricas que garanticen un pago base, de modo que no asuman injustamente la responsabilidad del diseño y la calidad de los anuncios u otros factores que estén fuera de su control.

Dicho esto, podemos observar que obviamente es ventajoso para los desarrolladores buscar anuncios que ofrezcan un alto rendimiento. Emitir anuncios atractivos de empresas de renombre puede disminuir la probabilidad de que los usuarios activen bloqueadores de publicidad, al mismo tiempo que aumentan la satisfacción del usuario, la participación y el tráfico. Esto, a su vez, puede aumentar el valor percibido de un inventario y el eCPM que los anunciantes están dispuestos a pagar.

Mantener el enfoque. Hay un impresionante número de opciones publicitarias dentro de las apps, incluyendo las redes de publicidad y los anunciantes directos, todos compitiendo por un pedazo del pastel. Las empresas de desarrollo deben concentrarse en crear apps tan únicas y atractivas como sea posible, sin dejar de lado ninguna de todas las redes publicitarias existentes, tratando con integraciones técnicas y cribando mediante los eCPM.

Para gestionar todo esto, puede ser útil aprovechar los servicios de mediación de terceros que actúan como árbitros al filtrar los anuncios de bajo rendimiento y ayudar a elegir los que ofrecen los eCPM más altos. En resumen, los servicios de mediación ayudan a garantizar que, cuando los anunciantes compiten entre sí por colocar sus anuncios en una app, los desarrolladores de las aplicaciones ganen y se les pague de manera rápida y sencilla.

Reconozca que la monetización de las aplicaciones es un trabajo en evolución. Si bien los servicios de mediación pueden ayudar significativamente, las empresas de desarrollo pueden beneficiarse si tienen una comprensión intuitiva de la publicidad y de su público. Esto puede mejorar la colaboración con los servicios de mediación de terceros para ayudar a orientarse hacia las decisiones más rentables.

Por ejemplo, ¿los anuncios de una determinada red tiene un rendimiento mayor, de manera que esta red deba ser priorizada frente a otras? ¿Son los usuarios de la aplicación predominantemente hombres o mujeres, jóvenes o mayores? ¿Qué formatos funcionan mejor para distintos tipos de anuncios?

Una vez más, estos conocimientos deberían ser fácilmente accesibles y descifrables, lo que ayudará a los desarrolladores a implementar movimientos inteligentes en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo.

Gartner estima que hay más de 200 empresas creando plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles, y millones de desarrolladores creando apps. Se trata de un mercado altamente competitivo. Crear una aplicación innovadora es solo el comienzo. Averiguar cómo rentabilizarla es un desafío y requiere de un gran esfuerzo.

Por ello, para las startups creadoras de apps que quieren experimentar con publicidad premium, es fundamental abordar este tema de la manera correcta. Negociar las métricas adecuadas, mantener el foco en el desarrollo de las apps y acceder a información clave para ayudar a orientar los resultados más rentables son claves que las empresas de desarrollo deben tener en cuenta para optimizar la monetización de sus aplicaciones y, en última instancia, para el éxito de su negocio.

Escrito por Anna Baidachnaya para WWWhatsnew.com. Directora para Europa en Appodeal, servicio de mediación publicitaria con sede en San Francisco.