Un juego en forma de plugin para amantes del tetris

Las extensiones para Chrome siguen ocupando un espacio importante dentro de nuestro día a día. Aunque la mayoría son un soporte para plataformas conocidas, como evernote, pocket y demás, otras tienen vida propia, y en el caso de hoy os hablaremos de un sector que parece algo olvidado últimamente: los juegos dentro del mundo chrome.

Se trata de un plugin publicado en el último día del año. Con el nombre Super block Puzzle 2017 ofrece una mecánica semejante a la del tetris: bloques que van cayendo para que consigamos rellenar todo el espacio disponible en nuestro panel de trabajo.

A medida que las lineas se completan, desaparecen, pero en este caso no se pueden girar las piezas, y tienen más tipos de bloques que en el clásico tetris de toda la vida.

Es una apuesta arriesgada. A medida que chrome evoluciona, se ha ido haciendo más exigente con los recursos del ordenador. La memoria RAM consumida es alta, y aunque las nuevas versiones intentan solucionar el problema, las extensiones no ayudan con el tema. Cada vez son más las personas que deciden no instalar plugins para que chrome vaya más rápido, e instalar juegos no parece una buena idea, aunque en este caso hablamos de programas que solo consumen cuando se ejecutan, no necesitan estar siempre atentos en segundo plano.

El juego es gratuito, y seguramente están esperando varios miles de usuarios para poder establecer un modelo de negocio.