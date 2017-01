Dell presenta su nuevo de portátil convertible 2-en-1

Dell desvela su nuevo modelo XPS 13 2-en-1 (convertible), una evolución de su anterior modelo XPS 13 que ahora, además de poder usarse como ordenador portátil convencional, también puede ser usado como tableta, una tendencia que está creciendo en los últimos tiempos en el mercado tecnológico en detrimento de las tabletas tradicionales. Respecto al anterior modelo, el nuevo XPS 13 2-en-1 es más ligero y delgado, no cuenta con ventiladores, y a su vez es más potente.

Ello es posible gracias al uso de la nueva generación de procesadores de la serie Y de Intel, que le permite ofrecer un mayor rendimiento a un menor consumo, aunque también hay que tener en cuenta que no es un procesador ideal para tareas muy exigentes.



Otros aspectos a destacar son la casi ausencia de bordes en pantalla salvo en la parte inferior, e incluso al uso de fibra de carbono de metal de color negro mate, de tacto suave, en su chasis, lo que le ofrece un toque elegante. También es destacable su nueva bisagra con el que se puede voltear la pantalla para usarse como tableta, e incluso a la disponibilidad de su webcam debajo de la pantalla, donde si bien el ángulo de visualización no es el más apropiado, si que contará con soporte de reconocimiento facial para Windows Hello.

Los usuarios podrán optar pos diferentes configuraciones, pudiendo optar por configuraciones con procesador Core i5-7Y54 o Core i7-7Y75, con pantalla táctil InfinityEdge QHD+ (3200 x 1800) o FullHD, con 4, 8 o 16 GB de RAM, y desde 128 GB hasta 1 TB de almacenamiento interno mediante SSD. En cualquiera de las configuraciones también habrá dos puertos USB-C, slot microSD, soporte para el Active Pen para el modo tableta con 2048 niveles de presión, e incluso contará con sensor de huellas en el teclado con soporte para Windows Hello.

El XPS Convertible 2-en-1 estará en el mercado desde los 999 dólares a finales de este mes de enero.